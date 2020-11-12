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12 ноября 2020, 18:35 7

Вопрос о потере безвиза с ЕС снят – Офис президента

12 ноября 2020, 18:35 7
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В этом заверил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква
В этом заверил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква
Фото из открытых источников
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Заместитель руководителя Офиса Главы государства утверждает, что вопрос безвиза удалось уладить благодаря тому, что Президент в тот же день собрал срочное заседание СНБО и по его результатам внес в парламент проект разрешения кризиса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Президент Владимир Зеленский не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Президент в тот же день собрал срочное заседание СНБО и по его результатам внес в парламент проект разрешения кризиса. Теперь очередь за Верховной Радой. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире программы "Вопросы здесь задаем мы" на Радио НВ.

На сегодня могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, среди прочего с вопросом безвизового режима – отмены или приостановление действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, – мы сняли. Это подтверждают наши многочисленные партнеры, – сказал Игорь Жовква.

Он подчеркнул, что Глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.

Законы у нас принимает не Президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу, – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Игорь Жовква отметил, что сейчас нардепы вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителями Минюста нарабатывают оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы недовольны решением КС и боятся потерять безвиз.

Офис президента президент безвиз КСУ парламент
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