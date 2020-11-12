У зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано

Режим "тиші" зберігається

Режим "тиші" зберігається

Фото з відкритих джерел

Упродовж поточної доби у районі відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника.

Таож сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі зафіксували три обстріли.