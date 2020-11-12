У зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано
Упродовж поточної доби у районі відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.
Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.
Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника.
Таож сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі зафіксували три обстріли.