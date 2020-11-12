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У зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано
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12 листопада 2020, 18:11 6

У зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано

12 листопада 2020, 18:11 6
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Режим "тиші" зберігається
Режим "тиші" зберігається
Фото з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби у районі відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника.

Таож сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі зафіксували три обстріли.

Донбас ООС обстріл окупанти режим
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