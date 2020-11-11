Окупанти на Донбасі не пропускають громадян через окремі КПВВ

Сьогодні всі контрольні пункти в’їзду - виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу

Сьогодні всі контрольні пункти в’їзду - виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу

Фото з відкритих джерел

Бойовики станом на середу, 11 листопада, не пропускають громадян через окремі КПВВ. Сьогодні з 08:00 всі контрольні пункти в’їзду - виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

"У КПВВ "Золоте" - 1 особа та в КПВВ "Щастя" - 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади", - зазначається у повідомленні.

При цьому у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

"Станом на 10.00 співробітники Держприкордонслужби оформили: у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 особу, на вихід - 66 осіб; у КПВВ "Новотроїцьке" - на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів", - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти залишать закритими всі КПВВ, окрім "Оленівки".