Окупанти на Донбасі не пропускають громадян через окремі КПВВ
Бойовики станом на середу, 11 листопада, не пропускають громадян через окремі КПВВ. Сьогодні з 08:00 всі контрольні пункти в’їзду - виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.
"У КПВВ "Золоте" - 1 особа та в КПВВ "Щастя" - 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади", - зазначається у повідомленні.
При цьому у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.
"Станом на 10.00 співробітники Держприкордонслужби оформили: у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 особу, на вихід - 66 осіб; у КПВВ "Новотроїцьке" - на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів", - наголосили в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти залишать закритими всі КПВВ, окрім "Оленівки".