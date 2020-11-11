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11 листопада 2020, 13:40 10

СБУ повідомила про підозру ватажку терористів "МДБ ДНР", який катував українських полонених

11 листопада 2020, 13:40 10
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Зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян
Зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила одного з керівників так званої "МДБ ДНР", який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, місцевий мешканець у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань бойовиків призначили його так званим "заступником начальника управління МДБ ДНР".

Перебуваючи на "посаді", зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.

Донбас СБУ бойовики ДНР терорист
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