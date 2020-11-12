На Донеччині зафіксували перебування понад 2 тисяч кадрових військових РФ

Також там знаходиться 40 одиниць озброєння і військової техніки Росії

Також там знаходиться 40 одиниць озброєння і військової техніки Росії

Фото: з відкритих джерел

Делегація України в ОБСЄ повідомила про знаходження на окупованому Донбасі 2100 військовослужбовців збройних сил РФ.

Як передає RegioNews, про це йшлося під час засідання Форуму співробітництва з питань безпеки.

Згідно з наявною інформацією, на цей час в тимчасово окупованих районах Донбасу, в підрозділах тилу та бойового забезпечення як військові радники та інструктори знаходяться 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії", - йдеться в заяві місії України при ОБСЄ.

Наголошується, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

У делегації України наголошують: всі ці факти свідчать про те, що Росія продовжує порушувати основні принципи ОБСЄ, закріплені в Заключному Гельсінському акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти і дати свою об'єктивну оцінку.

Раніше повідомлялося, що протягом попередніх діб збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.В результаті обстрілу поранення отримав один з українських військовослужбовців.