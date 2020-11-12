За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі

Від початку поточної доби спостерігається тиша

Від початку поточної доби спостерігається тиша

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Внаслідок обстрілу поранення отримав один із українських військовослужбовців.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Нагадаємо, добою раніше окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат.