В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано
В течение текущих суток в районе ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.
В течение суток, 12 ноября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.
В то же время украинские защитники готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника.
Таже саперы ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки на Донбассе зафиксировали три обстрела.