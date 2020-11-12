15:52  12 ноября
Первый вице-спикер Рады Стефанчук тоже заболел коронавирусом
14:46  12 ноября
В Украине усиливают контроль в электричках из-за карантина
18:11  12 ноября
В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 18:11 6

В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано

12 ноября 2020, 18:11 6
Читайте також українською мовою
Режим "тишины" сохраняется
Режим "тишины" сохраняется
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток в районе ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

В течение суток, 12 ноября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

В то же время украинские защитники готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника.

Таже саперы ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки на Донбассе зафиксировали три обстрела.

Донбасс ООС обстрел оккупанты режим
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донбассе зафиксировали пребывание более 2 тысяч кадровых военных РФ
12 ноября 2020, 09:06
СБУ сообщила о подозрении главарю террористов "МГБ ДНР", который пытал украинских пленных
11 ноября 2020, 13:40
Оккупанты на Донбассе не пропускают граждан через отдельные КПВВ
11 ноября 2020, 11:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »