В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано

Режим "тишины" сохраняется

Режим "тишины" сохраняется

Фото из открытых источников

В течение текущих суток в районе ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

В течение суток, 12 ноября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

В то же время украинские защитники готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника.

Таже саперы ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки на Донбассе зафиксировали три обстрела.