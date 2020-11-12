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12 ноября 2020, 17:24 6

У Зеленского сообщили, что журналисты пытались прорваться к нему в больницу

12 ноября 2020, 17:24 6
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Они хотели выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых
Они хотели выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых
Офис президента
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Заболевание президента Владимира Зеленского на COVID-19 стало источником для фейков, манипуляций и конспирологии. В больницу "Феофания" к главе государства уже пытались попасть журналисты.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Instagram, передает RegioNews

"Болезнь президента стала мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии. 12 ноября в 5:30 вышло интервью советника Офиса президента, где он упомянул, что президент находился в больнице. Однако объяснения, когда он оказался в больнице и что это был самый правильный вариант, не получилось", - отметила она.

Также она вспомнила об "обвинениях", что якобы президент занимает чье-то место в больнице.

В этом контексте пресс-секретарь главы государства заверила, что решение переехать в больницу президент одобрил, "чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отрывать от работы медиков, а лечение президента предусмотрено в этой больнице протоколом".

"14:15: Узнала, что некоторые журналисты пытаются прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых", - рассказала Мендель и добавила: "Интересно, что будет к концу дня".

Напомним, ранее сообщалось, что больных коронавирусом Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".

коронавирус карантин президент секретарь Феофания
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