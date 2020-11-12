У Зеленского сообщили, что журналисты пытались прорваться к нему в больницу

Они хотели выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых

Они хотели выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых

Офис президента

Заболевание президента Владимира Зеленского на COVID-19 стало источником для фейков, манипуляций и конспирологии. В больницу "Феофания" к главе государства уже пытались попасть журналисты.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Instagram, передает RegioNews "Болезнь президента стала мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии. 12 ноября в 5:30 вышло интервью советника Офиса президента, где он упомянул, что президент находился в больнице. Однако объяснения, когда он оказался в больнице и что это был самый правильный вариант, не получилось", - отметила она. Также она вспомнила об "обвинениях", что якобы президент занимает чье-то место в больнице. В этом контексте пресс-секретарь главы государства заверила, что решение переехать в больницу президент одобрил, "чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отрывать от работы медиков, а лечение президента предусмотрено в этой больнице протоколом". "14:15: Узнала, что некоторые журналисты пытаются прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых", - рассказала Мендель и добавила: "Интересно, что будет к концу дня". Напомним, ранее сообщалось, что больных коронавирусом Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".

.