Разведчик "ЛНР" пытался "залечь" в Днепре, его задержала СБУ
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика террористической организации "ЛНР", который скрывался в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители установили, что бывший десантник из Луганска присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты незаконных формирований против украинских войск.
Позже он возглавил подразделение в так называемом "Третьем Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады".
Затем он оставил "службу" у боевиков и решил "залечь" в Днепре, где трудоустроился", - рассказали в СБУ.
Теперь бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
Напомним, СБУ разоблачила таможенников на системном вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь".