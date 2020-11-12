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12 ноября 2020, 16:44 260

Разведчик "ЛНР" пытался "залечь" в Днепре, его задержала СБУ

12 ноября 2020, 16:44 260
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Он возглавлял подразделение боевиков, которое воевало против Украины
Он возглавлял подразделение боевиков, которое воевало против Украины
Фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика террористической организации "ЛНР", который скрывался в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что бывший десантник из Луганска присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты незаконных формирований против украинских войск.

Позже он возглавил подразделение в так называемом "Третьем Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады".

Затем он оставил "службу" у боевиков и решил "залечь" в Днепре, где трудоустроился", - рассказали в СБУ.

Теперь бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, СБУ разоблачила таможенников на системном вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь".

ЛНР СБУ боевики задержание Днепр государственная измена
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