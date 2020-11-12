Разведчик "ЛНР" пытался "залечь" в Днепре, его задержала СБУ

Он возглавлял подразделение боевиков, которое воевало против Украины

Он возглавлял подразделение боевиков, которое воевало против Украины

Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика террористической организации "ЛНР", который скрывался в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что бывший десантник из Луганска присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты незаконных формирований против украинских войск.

Позже он возглавил подразделение в так называемом "Третьем Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады".

Затем он оставил "службу" у боевиков и решил "залечь" в Днепре, где трудоустроился", - рассказали в СБУ.

Теперь бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, СБУ разоблачила таможенников на системном вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь".