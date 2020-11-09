Названа дата повторних виборів мера Борисполя

На цей день також заплановано повторні вибори в різних областях

На цей день також заплановано повторні вибори в різних областях

Фото: з відкритих джерел

Повторні вибори мера Борисполя повинні пройти 27 грудня. Вони пройдуть у зв'язку зі смертю кандидата, який переміг на виборах 25 жовтня.

Як передає RegioNews, відповідна інформація розміщена на сайті Державного реєстру виборців.

Так, відповідно до зазначеної інформації, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів. На цей день також заплановано повторні вибори депутатів на чотирьох округах в різних областях.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19, він балотувався на черговий термін. За даними ЗМІ, він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований в Переяславську лікарню. 28 жовтня у нього зупинилося серце ще до оголошення офіційних результатів виборів.

Також повідомлялось, що у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери Анатолія Федорчука.