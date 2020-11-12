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12 листопада 2020, 12:59 6

Бабіков подався до суду через своє звільнення з ДБР

12 листопада 2020, 12:59 6
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Позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову
Позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову
Фото з відкритих джерел
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Олександр Бабіков звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо визнання протиправним наказу про його звільнення з посади першого заступника директора Державного бюро розслідування.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом та заявою про його забезпечення звернувся Олександр Бабіков. Відповідач – Державне бюро розслідувань. Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову.

Нині суд розв'язує питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, що ще на початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення свого першого заступника Олександра Бабікова, який був адвокатом четвертого президента Віктора Януковича.

ДБР суд позов розслідування звільнення
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