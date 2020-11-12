Бабіков подався до суду через своє звільнення з ДБР

Позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову

Позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову

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Олександр Бабіков звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо визнання протиправним наказу про його звільнення з посади першого заступника директора Державного бюро розслідування.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом та заявою про його забезпечення звернувся Олександр Бабіков. Відповідач – Державне бюро розслідувань. Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову.

Нині суд розв'язує питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, що ще на початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення свого першого заступника Олександра Бабікова, який був адвокатом четвертого президента Віктора Януковича.