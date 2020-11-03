Бабіков звільнений з посади заступника директора ДБР - ЗМІ

Його звільнення вимагали у Нацагентстві з питань запобігання корупції

Його звільнення вимагали у Нацагентстві з питань запобігання корупції

Фото: з відкритих джерел

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова, який був адвокатом четвертого біглого президента Віктора Януковича.

Як передає RegioNews, про це повідомляє джерело "Української правди" в керівництві ДБР.

Дійсно, Сухачов підписав пізно увечері у п’ятницю такий наказ, не ознайомивши з ним Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в "Аверлекс". Хоча у Бабікова є всі документи, які це спростовують. Станом на теперішній час Бабіков на лікарняному. Юридично наказ Сухачова не реалізований та не має під собою законного обґрунтування. Але маємо те шо маємо", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на звільнення Бабікова наполягали у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Зокрема, про наявність у нього конфлікту інтересів заявляв голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Раніше повідомлялося, що Гео Лерос звернувся в НАЗК з вимогою перевірити діяльність першого заступника директора ДБР Бабікова.