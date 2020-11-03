09:46  03 листопада
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу майже 9 тисяч нових випадків
10:43  03 листопада
Будівлю КСУ у Києві взяли під охорону
08:13  03 листопада
Порушення перемир'я на Донбасі: бойовики використовували гранатомет та стрілецьку зброю
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 09:29 6

Бабіков звільнений з посади заступника директора ДБР - ЗМІ

03 листопада 2020, 09:29 6
Читайте также на русском языке
Його звільнення вимагали у Нацагентстві з питань запобігання корупції
Його звільнення вимагали у Нацагентстві з питань запобігання корупції
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова, який був адвокатом четвертого біглого президента Віктора Януковича.

Як передає RegioNews, про це повідомляє джерело "Української правди" в керівництві ДБР.

Дійсно, Сухачов підписав пізно увечері у п’ятницю такий наказ, не ознайомивши з ним Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в "Аверлекс". Хоча у Бабікова є всі документи, які це спростовують. Станом на теперішній час Бабіков на лікарняному. Юридично наказ Сухачова не реалізований та не має під собою законного обґрунтування. Але маємо те шо маємо", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на звільнення Бабікова наполягали у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Зокрема, про наявність у нього конфлікту інтересів заявляв голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Раніше повідомлялося, що Гео Лерос звернувся в НАЗК з вимогою перевірити діяльність першого заступника директора ДБР Бабікова.

ДБР звільнення НАЗК корупція посада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »