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12 ноября 2020, 12:59 12

Бабиков отправился в суд из-за своего увольнения с ГБР

12 ноября 2020, 12:59 12
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Истец с целью защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска
Истец с целью защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска
Фото из открытых источников
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Александр Бабиков обратился в Окружной административный суд города Киева относительно признания противоправным приказ о его увольнении с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Окружной административный суд города Киева с иском и заявлением о его обеспечении обратился Александр Бабиков. Ответчик – Государственное бюро расследований. Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец с целью защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска.

Напомним, что еще в начале ноября в СМИ появилась информация, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении своего первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом четвертого президента Виктора Януковича.

суд ГБР увольнение расследование иск
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