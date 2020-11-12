Бабиков отправился в суд из-за своего увольнения с ГБР

Истец с целью защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска

Истец с целью защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска

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Александр Бабиков обратился в Окружной административный суд города Киева относительно признания противоправным приказ о его увольнении с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Окружной административный суд города Киева с иском и заявлением о его обеспечении обратился Александр Бабиков. Ответчик – Государственное бюро расследований. Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец с целью защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска.

Напомним, что еще в начале ноября в СМИ появилась информация, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении своего первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом четвертого президента Виктора Януковича.