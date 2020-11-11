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11 ноября 2020, 18:34

В Раде сказали, когда начнется подготовка законопроекта об оппозиции

11 ноября 2020, 18:34
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Уже создано подгруппу, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта
Уже создано подгруппу, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта
Фото: Слуга народа / Facebook
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Рабочая группа Верховной Рады по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции планирует перейти к подготовке первоначального варианта с 16 ноября.

Об этом сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук во время заседания рабочей группы, информирует RegioNews со ссылкой на секретариат первого заместителя председателя ВР,

"Со следующего понедельника мы планируем перейти к подготовке первичного драфта законопроекта о парламентской оппозиции. С этой целью создано подгруппу, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта", – отметил Стефанчук.

Он выразил надежду, что уже в декабре 2020 года в рамках рабочей группы можно будет перейти к постатейному обсуждению законопроекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре.

Украина спикер Верховная Рада нардеп парламент
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