В Раде сказали, когда начнется подготовка законопроекта об оппозиции

Уже создано подгруппу, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта

Уже создано подгруппу, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта

Фото: Слуга народа / Facebook

Рабочая группа Верховной Рады по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции планирует перейти к подготовке первоначального варианта с 16 ноября.

Об этом сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук во время заседания рабочей группы, информирует RegioNews со ссылкой на секретариат первого заместителя председателя ВР,

"Со следующего понедельника мы планируем перейти к подготовке первичного драфта законопроекта о парламентской оппозиции. С этой целью создано подгруппу, которая будет заниматься непосредственно подготовкой текста законопроекта", – отметил Стефанчук.

Он выразил надежду, что уже в декабре 2020 года в рамках рабочей группы можно будет перейти к постатейному обсуждению законопроекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре.