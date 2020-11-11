В Україні спростили відкриття рахунків для виплати пенсій: що зміниться

Тепер достатньо одного візиту до Пенсійного фонду, який вже подасть заяву для відкриття рахунку в банку

Тепер достатньо одного візиту до Пенсійного фонду, який вже подасть заяву для відкриття рахунку в банку

Фото: КМУ

Кабінет міністрів вніс зміни до деяких нормативних актів щодо соціальних виплат. Метою документу є удосконалення умов використання безготівкових розрахунків та поширення практики їх застосування серед одержувачів пенсій, грошової допомоги та страхових виплат.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 11 листопада, пише RegioNews. Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, постановою запроваджується політика єдиного звернення в питанні призначення пенсій. "Як це було раніше. Треба було йти в Пенсійний фонд, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк", - розповів він. За його словами, тепер достатньо одного візиту до Пенсійного фонду, який вже подасть заяву для відкриття рахунку в банку. Документом спрощується процедура відкриття поточних рахунків одержувачам пенсій, грошової допомоги. Постанова вводить можливість відкриття уповноваженими банками таких рахунків за бажанням одержувачів за зверненнями органів Пенсійного фонду України, органів соціального захисту населення. Також актом встановлюється єдині вимоги до банків, через які проводитиметься виплата пенсій, грошової допомоги та виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року.

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