В Украине упростили открытие счетов для выплаты пенсий: что изменится

Теперь достаточно одного визита в Пенсионный фонд, который уже подаст заявление для открытия счета в банке

Теперь достаточно одного визита в Пенсионный фонд, который уже подаст заявление для открытия счета в банке

Фото: КМУ

Кабинет министров внес изменения в некоторые нормативные акты относительно социальных выплат. Целью документа является совершенствование условий использования безналичных расчетов и распространению практики их применения среди получателей пенсий, пособий и страховых выплат.

Постановление принято на заседании правительства 11 ноября, пишет RegioNews. Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, постановлением вводится политика единого обращения в вопросе назначения пенсий. "Как это было раньше. Надо было идти в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, потом ждать, потом опять в банк", - рассказал он. По его словам, теперь достаточно одного визита в Пенсионный фонд, который уже подаст заявление для открытия счета в банке. Документом упрощается процедура открытия текущих счетов получателям пенсий, денежной помощи. Постановление вводит возможность открытия уполномоченными банками таких счетов по желанию получателей по обращениям органов Пенсионного фонда, органов социальной защиты населения. Также актом устанавливается единые требования к банкам, через которые будет проводиться выплата пенсий, пособий и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию. Напомним, ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде не хватает денег до конца года.

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