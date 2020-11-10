Украину без дополнительных мер в январе ждет "итальянский сценарий" - Шмыгаль

Премьер-министр объяснил необходимость карантина выходного дня

Премьер-министр объяснил необходимость карантина выходного дня

Фото: Кабмин

Об этом в программе "Hard Влащенко" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, карантин выходного дня позволит работать экономике в нынешнем режиме без ограничений в будни, а полный локдаун нанесет ей непоправимый вред.

Локдаун выходного дня - это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить вот этот геометрический рост пандемии и зафиксировать его хотя бы на текущем уровне. Локдаун на две недели ничего не даст, по расчетам он должен быть минимум три недели", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что если бы государство ввело полноценный локдаун, то к концу года имело бы проблемы с осуществлением выплат из бюджета, в том числе и социальных.

Шмыгаль отметил, что новые меры позволят избежать коллапса медицинской системы.

Это не даст падение, но поможет зафиксировать заболеваемость на одном уровне и позволит медицинской системе обрабатывать то количество больных, которое будет поступать", - отметил Шмыгаль.

Напомним, карантин выходного дня: в "Слуге народа" назвали преступной позицию мэров, которые против.

Ранее в Минздраве объяснили, зачем в Украине вводят карантин "выходного дня".