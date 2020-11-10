Обмен пленными: РФ сорвала заседание ТКГ, его перенесли на завтра

Российская сторона оправдывала свой отказ "мелкими техническими деталями"

Российская сторона оправдывала свой отказ "мелкими техническими деталями"

Фото: из открытых источников

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вине российской стороны не смогла добиться обсуждения вопроса обмена пленных и поиска без вести пропавших людей.

Об этом в Facebook сообщила Украинская делегация в ТКГ, передает RegioNews.

Известно, что российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганщины в обе стороны линии разграничения, объясняя отказ мелкими техническими деталями.

Из-за демарша российских представителей Украины не смогла добиться обсуждения двух других важных вопросов: обмена взаимно удерживаемых лиц и вопроса поиска без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.

В украинской делегации добавили, что на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

Конкретные условия будут обсуждены завтра, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций", - рассказал представитель украинской делегации Алексей Арестович.

Напомним, 10 ноября в ТКГ стартовало обсуждение обмена пленными и "плана Кравчука".