У ТКГ стартувало обговорення обміну полоненими та "плану Кравчука"

Також на порядку денному - забезпечення пересування громадян України через КПВВ

Також на порядку денному - забезпечення пересування громадян України через КПВВ

Фото: УНІАН

Політична та гуманітарна підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі у режимі відеоконференції обговорюють забезпечення пересування через КПВВ, обмін утримуваними особами та український "План спільних кроків".

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