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10 листопада 2020, 11:46 3

У ТКГ стартувало обговорення обміну полоненими та "плану Кравчука"

10 листопада 2020, 11:46 3
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Також на порядку денному - забезпечення пересування громадян України через КПВВ
Також на порядку денному - забезпечення пересування громадян України через КПВВ
Фото: УНІАН
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Політична та гуманітарна підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі у режимі відеоконференції обговорюють забезпечення пересування через КПВВ, обмін утримуваними особами та український "План спільних кроків".

Про це повідомила у Facebook Українська делегація для участі в ТКГ, пише RegioNews.

"Порядок денний: забезпечення пересування громадян України через КПВВ; обмін взаємно утримуваними особами, опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти. Політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою делегації Л.Кравчуком", - йдеться у повідомленні.

Українська делегація нагадала, що сьогодні о 8 годині ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ "Гнутове", "Мар’їнка", "Майорське" (Донецька область) "Станиця Луганська", "Щастя", "Золоте".

"Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування. Переговори тривають", - поінформував речник делегації.

Повідомляється також, що о 14 годині розпочнеться засідання економічної підгрупи та підгрупи з безпеки, а 11 листопада відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

- О 9.00 ранку, в режимі відеоконференції розпочалося засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Tuesday, November 10, 2020

Нагадаємо, раніше у ТКГ сказали, коли відбудеться амністія учасників війни на Донбасі.

Донбас Україна війна ТКГ КПВВ
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