В Кабміні сказали, скільки часу займе повне розмінування Донбасу

Євросоюз обіцяє допомогти у цьому напрямку

Євросоюз обіцяє допомогти у цьому напрямку

Фото з відкритих джерел

Повне завершення розмінування на Донбасі займе не менше 25 років. У Європейському Союзі заявляють про готовність допомогти Україні у цьому напрямку.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч провели онлайн-зустріч.

Вказано, що з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу.

Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування.

"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков.

Своєю чергою Ленарчіч заявив про готовність Євросоюзу допомагати Україні і в цьому напрямку.

Нагадаємо, у вересні ТКГ погодила нові ділянки для розмінування та розведення сил на Донбасі.