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10 листопада 2020, 14:42 7

Понад 50% українців проти загального декларування доходів

10 листопада 2020, 14:42 7
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Підтримують таку ініціативу 38% громадян
Підтримують таку ініціативу 38% громадян
Фото з відкритих джерел
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Більшість українців (54%) не підтримують запровадження загального декларування доходів для всіх категорій громадян з обов’язковою подачею щорічної податкової декларації. Підтримують таку ініціативу 38% громадян.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує RegioNews.

За даними опитування, 51% українців також проти запровадження одноразового декларування (за ставкою 9-10%) громадянами наявного у них майна та коштів, з якого не сплачено податки. Підтримують податкову амністію 26% громадян.

Опитані не сприйняли такі ініціативи, як додаткові податки при покупці смартфонів, телевізорів, планшетів з метою підвищення відрахування авторам пісень, музики, фільмів та іншої інтелектуальної продукції. Виступають за 18%, проти - 63%.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 29 жовтня - 2 листопада 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.. Метод особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що 65% українців незадоволені напрямком розвитку країни.

рейтинг опитування доходи декларацїї Декларація
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