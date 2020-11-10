65% українців незадоволені напрямком розвитку країни, - опитування
Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом
Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом
На початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом, решта (17,0%) не змогли визначитися з відповіддю.
Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, 19,5% громадян вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років.
Водночас 50,0% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 20,3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми, решта 10,2% не визначилися.
Нагадаємо, раніше стало відомо, які партії готові підтримати українці на парламентських виборах.
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