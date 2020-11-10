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10 листопада 2020, 13:49 41

Відсутній кворум: в КСУ другий день поспіль не можуть зібрати засідання

10 листопада 2020, 13:49 41
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Сьогодні мали продовжити розгляд трьох справ, зокрема, питання щодо ринку землі
Сьогодні мали продовжити розгляд трьох справ, зокрема, питання щодо ринку землі
Фото: з відкритих джерел
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Конституційний суд України не зміг сьогодні, 10 листопада, провести засідання через відсутність кворуму.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відкладено продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя" та продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень про приналежність землі.

Також відкладено і розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів з приводу спецконфіскації.

Нагадаємо, 9 листопада КСУ провалив розгляд "земельних" статей Конституції і звинуватив Офіс Зеленського.

суд закон земля засідання КСУ
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