В "Слуге народа" анонсировали "губернаторопад" в ОГА

Руководителей ОГА будут увольнять по результатам местных выборов

Руководителей ОГА будут увольнять по результатам местных выборов

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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и руководитель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировали продолжение "губернаторопаду" в областных государственных администрациях.

Как передает RegioNews, об этом шла речь на брифинге во вторник 10 ноября.

Так называемый "губернаторопад" продолжится", - сказал Арахамия.

Александр Корниенко, комментируя вопрос кадровых решений после местных выборов, сказал, что чиновников оценивают по определенной системе показателей.

Это не на 100% политическое решение, и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую - что-то происходило в регионе, а затем какой является уровень поддержки в регионе - партии, власти или кандидатов от партии власти. На основе этого эти решения делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочным время от Офиса президента", - отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что партия выиграла местные выборы по количеству взятых мандатов.