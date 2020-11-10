09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 12:20 248

Какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах: данные опроса

10 ноября 2020, 12:20 248
Читайте також українською мовою
Партия "Слуга народа" имеет 27,9% поддержки среди респондентов
Партия "Слуга народа" имеет 27,9% поддержки среди респондентов
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опросы Центра Разумкова.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Слуга народа" поддерживают 27,9% респондентов.

Далее следуют:

  • "Европейская Солидарность" - 21,2%,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,5%,
  • "Батькивщина" - 8,2%.

Также имеют шансы попасть в Раду партии "Сила и честь" (4,8%) и "Свобода" (3,9%).

Рейтинг остальных партий меньше, чем 3%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее опрос показал, что досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, Рады - 43%.

выборы Украина Слуга народа Верховная Рада парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »