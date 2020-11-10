Какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах: данные опроса

Партия "Слуга народа" имеет 27,9% поддержки среди респондентов

Партия "Слуга народа" имеет 27,9% поддержки среди респондентов

Фото: flickr

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опросы Центра Разумкова.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Слуга народа" поддерживают 27,9% респондентов.

Далее следуют:

"Европейская Солидарность" - 21,2%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,5%,

"Батькивщина" - 8,2%.

Также имеют шансы попасть в Раду партии "Сила и честь" (4,8%) и "Свобода" (3,9%).

Рейтинг остальных партий меньше, чем 3%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее опрос показал, что досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, Рады - 43%.