Какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах: данные опроса
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".
Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опросы Центра Разумкова.
По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Слуга народа" поддерживают 27,9% респондентов.
Далее следуют:
- "Европейская Солидарность" - 21,2%,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,5%,
- "Батькивщина" - 8,2%.
Также имеют шансы попасть в Раду партии "Сила и честь" (4,8%) и "Свобода" (3,9%).
Рейтинг остальных партий меньше, чем 3%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, ранее опрос показал, что досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, Рады - 43%.