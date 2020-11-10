В ТКГ стартовало обсуждение обмена пленными и "плана Кравчука"

Также на повестке дня - обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ

Также на повестке дня - обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ

Фото: УНИАН

Политическая и гуманитарная подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в режиме видеоконференции обсуждают обеспечение передвижения через КПВВ, обмен удерживаемыми лицами и украинский "План совместных шагов".

Об этом сообщила в Facebook Украинская делегация для участия в ТКГ, пишет RegioNews.

"Повестка дня: обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ; обмен взаимно удерживаемыми лицами, проработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести. Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Л.Кравчуком", - говорится в сообщении.

Украинская делегация напомнила, что сегодня в 8 часов утра украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутове", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область) "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое".

"Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения. Переговоры продолжаются", - проинформировал спикер делегации.

Сообщается также, что в 14 часов начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности, а 11 ноября состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Напомним, ранее в ТКГ сказали, когда состоится амнистия участников войны на Донбассе.