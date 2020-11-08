У ТКГ сказали, коли відбудеться амністія учасників війни на Донбасі

Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде схвалений Верховною Радою після виборів

Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде схвалений Верховною Радою після виборів

Фото з відкритих джерел

Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде схвалений Верховною Радою після виборів і формування місцевих органів влади на цих територіях відповідно до українського законодавства. В законі будуть враховані особливості регіону та світовий досвід у цих питаннях.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС, пише RegioNews. "Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольної території, буде прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна", - сказав він. Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій з участю місцевої влади Донбасу. "Кожна людина буде розглядатися окремо, його вина буде доведена згідно з законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати", - зазначив він. Нагадаємо, Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо.

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