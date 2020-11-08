10:37  08 листопада
Коронавірус в Україні: зафіксовано понад 9 тисяч нових випадків
11:06  08 листопада
Масштабна ДТП у Харкові: прокуратура порушила справу
17:31  08 листопада
Війна на Донбасі: бойовики принишкли, жодного обстрілу за добу
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2020, 15:07 178

У ТКГ сказали, коли відбудеться амністія учасників війни на Донбасі

08 листопада 2020, 15:07 178
Читайте также на русском языке
Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде схвалений Верховною Радою після виборів
Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде схвалений Верховною Радою після виборів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, буде схвалений Верховною Радою після виборів і формування місцевих органів влади на цих територіях відповідно до українського законодавства. В законі будуть враховані особливості регіону та світовий досвід у цих питаннях.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС, пише RegioNews.

"Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольної території, буде прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна", - сказав він.

Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій з участю місцевої влади Донбасу.

"Кожна людина буде розглядатися окремо, його вина буде доведена згідно з законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати", - зазначив він.

Нагадаємо, Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо.

Донбас Україна війна бойовики амністія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »