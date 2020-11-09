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09 листопада 2020, 12:28 331

На Сумщині викрили посадовців на незаконній вирубці лісу

09 листопада 2020, 12:28 331
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Сума збитків, завданих державі, становить майже один мільйон гривень
Сума збитків, завданих державі, становить майже один мільйон гривень
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила посадовців агролісгоспу, причетних до масштабної незаконної порубки дерев комунального лісового фонду Сумщини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігуранти організували схему незаконної вирубки дерев та реалізації їх комерційним структурам. Для проведення оборудок зловмисники протиправно виписували лісорубні квитки, які надавали право на проведення повторних санітарних рубок", - повідомили оперативники.

Під час слідчих дій, зокрема обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документацію, що містить докази протиправних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України, одному з керівників агролісгоспу повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності усіх причетних до створення протиправного механізму.

Нагадаємо, на Вінниччині чиновники війського лісгоспу незаконно продали деревини на 260 тисяч гривень.

ліс дерева чиновники СБУ закон вирубка
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