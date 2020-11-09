На Сумщині викрили посадовців на незаконній вирубці лісу

Сума збитків, завданих державі, становить майже один мільйон гривень

Сума збитків, завданих державі, становить майже один мільйон гривень

Фото: СБУ

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігуранти організували схему незаконної вирубки дерев та реалізації їх комерційним структурам. Для проведення оборудок зловмисники протиправно виписували лісорубні квитки, які надавали право на проведення повторних санітарних рубок", - повідомили оперативники.

Під час слідчих дій, зокрема обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документацію, що містить докази протиправних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України, одному з керівників агролісгоспу повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності усіх причетних до створення протиправного механізму.

Нагадаємо, на Вінниччині чиновники війського лісгоспу незаконно продали деревини на 260 тисяч гривень.