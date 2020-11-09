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Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова - ТВК
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09 листопада 2020, 08:41 174

Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова - ТВК

09 листопада 2020, 08:41 174
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Він подав електронну заяву
Він подав електронну заяву
Фото: gepard59/instagram.com
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Переможця місцевих виборів на посаду харківського міського голови Геннадія Кернеса офіційного зареєстрували мером міста, оскільки він подав необхідну заяву, правда в електронній формі.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповідній постанові Харківської міської територіальної виборчої комісії.

Також голова Харківської міської ТВК Ольга Мозкова зазначила, що заяву про реєстрацію Харківська міська ТВК отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом.

Зареєструвати Кернеса Геннадія Адольфовича Харківським міським головою Харківського району Харківської області", - йдеться в постанові ТВК.

Раніше ТВК оголосила Кернеса переможцем виборів: чинний мер отримав 60,34% голосів. Явка на виборах склала 32,23%.

Нагадаємо, Геннадій Кернес переобраний мером Харкова, за чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян.

вибори мер Харьків голосування Геннадій Кернес
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