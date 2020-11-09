На Львівщині протест, підприємці перекрили рух на міжнародних трасах

Вони вимагають "зберегти мікробізнес в Україні” і спрощену систему оподаткування

Вони вимагають "зберегти мікробізнес в Україні” і спрощену систему оподаткування

Фото: Суспільне

У Львівській області близько тисячі активістів і представників бізнесу вийшли на протест проти фіскалізації малого бізнесу і перекрили рух на шести трасах міжнародного значення.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що підприємці перекрили трасу Київ - Чоп в районі Стрия (616 км), а також на 150 км траси Львів - Рава-Руська і на 49 км автодороги М-10 Львів — Краковець.

Крім того, відбувалося перекриття траси у Самборі і на вул. Городоцькій у Львові.

У всіх випадках від 50 до 200 осіб ходили по пішохідному переходу на автомобільних дорогах та блокували рух автомобілів в усіх напрямках”, - повідомили в Нацполіції.

Підприємці хочуть, щоб Верховна Рада скасувала законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу.

Вони вимагають прийняти до 21 листопада альтернативні законопроєкти, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

На місцях проведення акцій працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи.

Схожі акції анонсували у Закарпатській області, а також у Дніпрі, Одесі та Хмельницькому.

Нагадаємо, у Харкові проходить масштабний мітинг: протестують працівники закладів громадського харчування.