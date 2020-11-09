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09 ноября 2020, 14:33 126

На Львовщине протест, предприниматели перекрыли движение на международных трассах

09 ноября 2020, 14:33 126
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Они требуют "сохранить микробизнес в Украине" и упрощенную систему налогообложения
Фото: Суспільне
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Во Львовской области около тысячи активистов и представителей бизнеса вышли на протест против фискализации малого бизнеса и перекрыли движение на шести трассах международного значения.

Об этом сообщает "Суспільне”, передает RegioNews.

Известно, что предприниматели перекрыли трассу Киев - Чоп в районе Стрыя (616 км), а также на 150 км трассы Львов - Рава-Русская и на 49 км автодороги М-10 Львов - Краковец.

Кроме того, происходило перекрытие трассы в Самборе и на ул. Городоцкой во Львове.

Во всех случаях от 50 до 200 человек ходили по пешеходному переходу на автомобильных дорогах и блокировали движение автомобилей по всем направлениям", - сообщили в Нацполиции.

Предприниматели хотят, чтобы Верховная Рада отменила законопроекты №385031 и №385032, которые введут полную фискализацию малого бизнеса.

Они требуют принять до 21 ноября альтернативные законопроекты, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

На местах проведения акций работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

Похожие акции анонсировали в Закарпатской области, а также в Днепре, Одессе и Хмельницком.

Напомним, в Харькове проходит масштабный митинг: протестуют работники заведений общественного питания.

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