Названа дата повторных выборов мэра Борисполя

На этот день также запланированы повторные выборы в разных областях

На этот день также запланированы повторные выборы в разных областях

Фото: из открытых источников

Повторные выборы мэра Борисполя должны пройти 27 декабря. Они пройдут в связи со смертью кандидата, который победил на выборах 25 октября.

Как передает RegioNews, соответствующая информация размещена на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, согласно указанной информации, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов. На этот день также запланированы повторные выборы депутатов на четырех округах в разных областях.

Напомним, действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19, он баллотировался на очередной срок. По данным СМИ, он заболел за три недели до выборов, был госпитализирован в Переяславскую больницу. 28 октября у него остановилось сердце еще до оглашения официальных результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.