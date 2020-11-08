В ТКГ сказали, когда состоится амнистия участников войны на Донбассе

Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую подпадут виновные в тяжелых преступлениях, будет одобрен Верховной Радой после выборов

Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую подпадут виновные в тяжелых преступлениях, будет одобрен Верховной Радой после выборов

Фото из открытых источников

Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую подпадут виновные в тяжелых преступлениях, будет одобрен Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях согласно украинскому законодательству. В законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук в интервью'ю ТАСС, пишет RegioNews. "Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - сказал он. Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местной власти Донбасса. "Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина будет доказана согласно закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - отметил он. Напомним, Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно.

.