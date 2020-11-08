У ТКГ потрібно створити п'яту підгрупу, - Резніков

Вона займатиметься підготовкою повернення контролю над кордоном з Росією в тих місцях, в яких зараз такого контролю немає

Вона займатиметься підготовкою повернення контролю над кордоном з Росією в тих місцях, в яких зараз такого контролю немає

Фото: wikipedia

У Тристоронній контактної групи щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донбасу необхідно створити п'яту робочу підгрупу. А саме, з підготовки повернення контролю над кордоном з Росією в тих місцях, в яких зараз такого контролю немає.

Як пише RegioNews, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Радіо Свобода". Один з пунктів Комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей, чітко визначає, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати робочі підгрупи. За словами Резнікова, "помилкою" є те, що при укладанні документа 12 лютого 2015 року, в розпал боїв регулярних частин Збройних сил Росії проти України за Дебальцеве, Україна погодилася на єдиний пункт, що визначає послідовність виконання цих заходів. А саме, що відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту повинно початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання на Донбасі, і то за умови виконання низки вимог. Нагадаємо, 5 листопада Україна представила в ТКГ свої п'ять пунктів "Плану дій по Донбасу".

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