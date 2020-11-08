В ТКГ нужно создать пятую подгруппу, - Резников

Она будет заниматься подготовкой возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет

Она будет заниматься подготовкой возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет

Фото: wikipedia

В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу. А именно, с подготовки возвращению контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.

Как пишет RegioNews, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода". Один из пунктов Комплекса мер по выполнению минских договоренностей, четко определяет, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать рабочие подгруппы. По словам Резникова, "ошибкой" является то, что при заключении документа 12 февраля 2015 года, в разгар боев регулярных частей Вооруженных сил России против Украины за Дебальцево, Украина согласилась на единственный пункт, определяющий последовательность выполнения этих мероприятий. А именно, что восстановление полного контроля над государственным рубежом со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования на Донбассе, и то при условии выполнения ряда требований. Напомним, 5 ноября Украина представила в ТКГ свои пять пунктов "Плана действий по Донбассу".

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