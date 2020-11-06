Еще один нардеп попался на кнопкодавстве

Он голосовал на местах, закрепленных за ним самим и Олегом Синюткой от "Европейской солидарности"

Он голосовал на местах, закрепленных за ним самим и Олегом Синюткой от "Европейской солидарности"

Фото из открытых источников

Народного депутата из группы "Доверие" Андрея Иванчука уличили в кнопкодавстве. Он голосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Синюткой из "Европейской солидарности".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ЧЕСТНО. Иванчук проголосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Отмечается, что Синютка отсутствовал в Верховной Раде на двух пленарных заседаниях, потому что участвует в выборах мэра Львова. Отмечается, что новая система Рада-3 позволяет парламентариям голосовать с любого места в сессионном зале, поэтому до сих пор неизвестно, вместо кого именно проголосовал Иванчук. По данным организации, Иванчук кнопкодавил на пленарном заседании Рады 5 ноября во время голосования за принятие за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Напомним, 4 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковский проголосовал за законопроект с места нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской, на что обратил внимание председатель ВР Дмитрий Разумков.

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