Еще один нардеп попался на кнопкодавстве
Народного депутата из группы "Доверие" Андрея Иванчука уличили в кнопкодавстве. Он голосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Синюткой из "Европейской солидарности".
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ЧЕСТНО.
Иванчук проголосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Отмечается, что Синютка отсутствовал в Верховной Раде на двух пленарных заседаниях, потому что участвует в выборах мэра Львова.
Отмечается, что новая система Рада-3 позволяет парламентариям голосовать с любого места в сессионном зале, поэтому до сих пор неизвестно, вместо кого именно проголосовал Иванчук.
По данным организации, Иванчук кнопкодавил на пленарном заседании Рады 5 ноября во время голосования за принятие за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Напомним, 4 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковский проголосовал за законопроект с места нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской, на что обратил внимание председатель ВР Дмитрий Разумков.