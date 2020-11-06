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06 листопада 2020, 14:59 370

Порошенка засікли в Раді у дорогому піджаку за 80 тисяч — фото

06 листопада 2020, 14:59 370
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Ціну блайзера журналісти встановили за допомогою каталогів елітних магазинів
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 6 листопада лідер партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у Верховну Раду в дорогому піджаку.

Про це повідомляє "Апостроф", передає RegioNews.

Журналісти повідомляють, що Порошенко прийшов у парламент у блайзері марки Zilli.

Вартість такого блайзера становить 2500 євро, це за курсом становить близько 83 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у партії Порошенка заявили, що він особисто не володіє жодними офшорними компаніями.

Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність гроші корупція
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