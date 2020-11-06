Порошенка засікли в Раді у дорогому піджаку за 80 тисяч — фото

Ціну блайзера журналісти встановили за допомогою каталогів елітних магазинів

Ціну блайзера журналісти встановили за допомогою каталогів елітних магазинів

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 6 листопада лідер партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у Верховну Раду в дорогому піджаку.

Про це повідомляє "Апостроф", передає RegioNews.

Журналісти повідомляють, що Порошенко прийшов у парламент у блайзері марки Zilli.

Вартість такого блайзера становить 2500 євро, це за курсом становить близько 83 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у партії Порошенка заявили, що він особисто не володіє жодними офшорними компаніями.