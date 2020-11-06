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06 ноября 2020, 14:59 368

Порошенко засекли в Раде в дорогом пиджаке за 80 тысяч - фото

06 ноября 2020, 14:59 368
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 6 ноября лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Верховную Раду в дорогом пиджаке.

Об этом сообщает "Апостроф", передает RegioNews.

Журналисты сообщают, что Порошенко пришел в парламент в блайзере марки Zilli.

Стоимость такого блайзера составляет 2500 евро, это по курсу составляет около 83 тысяч гривен.

Напомним, ранее в партии Порошенко заявили, что он лично не владеет никакими офшорными компаниями.

Петр Порошенко Верховная Рада Европейская солидарность деньги коррупция
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