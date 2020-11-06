Порошенко засекли в Раде в дорогом пиджаке за 80 тысяч - фото

Цену блайзера журналисты установили с помощью каталогов элитных магазинов

Цену блайзера журналисты установили с помощью каталогов элитных магазинов

Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 ноября лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Верховную Раду в дорогом пиджаке.

Об этом сообщает "Апостроф", передает RegioNews.

Журналисты сообщают, что Порошенко пришел в парламент в блайзере марки Zilli.

Стоимость такого блайзера составляет 2500 евро, это по курсу составляет около 83 тысяч гривен.

Напомним, ранее в партии Порошенко заявили, что он лично не владеет никакими офшорными компаниями.