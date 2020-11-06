Порошенко засекли в Раде в дорогом пиджаке за 80 тысяч - фото
Цену блайзера журналисты установили с помощью каталогов элитных магазинов
Цену блайзера журналисты установили с помощью каталогов элитных магазинов
Сегодня, 6 ноября лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Верховную Раду в дорогом пиджаке.
Об этом сообщает "Апостроф", передает RegioNews.
Журналисты сообщают, что Порошенко пришел в парламент в блайзере марки Zilli.
Стоимость такого блайзера составляет 2500 евро, это по курсу составляет около 83 тысяч гривен.
Напомним, ранее в партии Порошенко заявили, что он лично не владеет никакими офшорными компаниями.
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