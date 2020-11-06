В КСУ оприлюднили власний план виходу із конституційної кризи

У суді бачать законопроект спікера Дмитра Разумкова компромісним варіантом

У суді бачать законопроект спікера Дмитра Разумкова компромісним варіантом

Фото: із відкритих джерел

Судді Конституційного суду планують підтримати проєкт закону голови Верховної Ради Дмитра Разумкова для розв’язання ситуації, що склалася після рішення КСУ по е-декларуванню.

Про це агентству РБК-Україна повідомив суддя КСУ Володимир Мойсик, передає RegioNews.

За його словами, цей законопроект депутати мають розглянути на наступному пленарному тижні.

Також у суді заявили про готовність "шукати шляхи до порозуміння” у цьому конфлікті, і що КСУ планує надати роз'яснення свого рішення про скасування електронного декларування.

Ми як Конституційний суд може і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернутися, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, виносячи його", - сказав Мойсик.

Він також заявив, що бачить законопроект Разумкова компромісним варіантом.

Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", - заявив суддя.

Він також стверджує, що рішення Конституційного суду не передбачало необхідність закриття реєстру електронних декларацій.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду, і оголосила повторний конкурс.