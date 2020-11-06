14:51  06 листопада
Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
16:36  06 листопада
У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
16:23  06 листопада
До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 14:24 132

В КСУ оприлюднили власний план виходу із конституційної кризи

06 листопада 2020, 14:24 132
Читайте также на русском языке
У суді бачать законопроект спікера Дмитра Разумкова компромісним варіантом
У суді бачать законопроект спікера Дмитра Разумкова компромісним варіантом
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Судді Конституційного суду планують підтримати проєкт закону голови Верховної Ради Дмитра Разумкова для розв’язання ситуації, що склалася після рішення КСУ по е-декларуванню.

Про це агентству РБК-Україна повідомив суддя КСУ Володимир Мойсик, передає RegioNews.

За його словами, цей законопроект депутати мають розглянути на наступному пленарному тижні.

Також у суді заявили про готовність "шукати шляхи до порозуміння” у цьому конфлікті, і що КСУ планує надати роз'яснення свого рішення про скасування електронного декларування.

Ми як Конституційний суд може і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернутися, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, виносячи його", - сказав Мойсик.

Він також заявив, що бачить законопроект Разумкова компромісним варіантом.

Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", - заявив суддя.

Він також стверджує, що рішення Конституційного суду не передбачало необхідність закриття реєстру електронних декларацій.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду, і оголосила повторний конкурс.

заява закон Верховна Рада Конституційний суд КСУ криза
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада не спромоглася призначити нового суддю КСУ
06 листопада 2020, 13:22
Юрченко написав заяву на Лероса до Офісу генпрокурора
06 листопада 2020, 11:56
НАБУ заявило, що рішення КСУ може знищити всі антикорупційні органи
06 листопада 2020, 11:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »