Стало відомо, коли Рада розгляне законопроект про відновлення е-декларування

Йдеться про документ, автором якого є спікер парламенту Дмитро Разумков

Йдеться про документ, автором якого є спікер парламенту Дмитро Разумков

Фото з відкритих джерел

Народні депутати проголосували за те, щоб законопроєкт №4304 про відновлення е-декларування розглянути на наступному пленарному тижні. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні парламенту, інформує RegioNews.

Разумков на засіданні Ради повідомив, що був внесений альтернативний законопроєкт, щодо якого ще немає рішення комітету. Через це голосування відклали.

Зазначимо, наступний пленарний тиждень має відбутися 17-20 листопада.

Нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки до другого читання законопроєктів №4304, 4304-1. "За" 292 нардепи.

Нагадаємо, 3 листопада комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.