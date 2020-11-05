12:19  05 листопада
Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року
10:13  05 листопада
НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти
12:02  05 листопада
Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2020, 12:45 28

Стало відомо, коли Рада розгляне законопроект про відновлення е-декларування

05 листопада 2020, 12:45 28
Читайте также на русском языке
Йдеться про документ, автором якого є спікер парламенту Дмитро Разумков
Йдеться про документ, автором якого є спікер парламенту Дмитро Разумков
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народні депутати проголосували за те, щоб законопроєкт №4304 про відновлення е-декларування розглянути на наступному пленарному тижні. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні парламенту, інформує RegioNews.

Разумков на засіданні Ради повідомив, що був внесений альтернативний законопроєкт, щодо якого ще немає рішення комітету. Через це голосування відклали.

Зазначимо, наступний пленарний тиждень має відбутися 17-20 листопада.

Нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки до другого читання законопроєктів №4304, 4304-1. "За" 292 нардепи.

Нагадаємо, 3 листопада комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.

Україна Верховна Рада корупція голосування парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »