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05 листопада 2020, 17:27 5

Рішення КСУ не вплине на співпрацю України із МВФ — Шмигаль

05 листопада 2020, 17:27 5
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Прем’єр-міністр виключає проблеми з МВФ через рішення Конституційного суду
Прем’єр-міністр виключає проблеми з МВФ через рішення Конституційного суду
Фото: Кабмін
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Ситуація навколо скандальних рішень Конституційного суду і скасування ним антикорупційного законодавства не вплине на співпрацю України із Міжнародним валютним фондом.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, Міжнародний Валютний Фонд стурбований цією ситуацією, однак ця криза не позначиться на виконанні Україною програми Фонду.

Він підкреслив, що МВФ розуміє реформаторські прагнення України, тому фінансування та виконання програми продовжиться.

Це чітко декларує і показує свої європейські наміри. Свої наміри продовжувати і активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені і прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр прогнозує 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу до кінця року.

МВФ Конституційний суд Деніс Шмигаль заява Кабмін
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