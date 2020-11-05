У Держрезерві ревізори знайшли величезні збитки і прострочені товари на 300 мільйонів

Аудитори виявили, що на підприємстві не вистачає десятків тисяч тон зерна

Аудитори виявили, що на підприємстві не вистачає десятків тисяч тон зерна

Фото: Мінекономіки

У Державному агентстві резерву ревізія Державної аудиторської служби виявила зникнення тисяч тонн зерна, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень і багатомільйонні фінансові махінації.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає RegioNews.

Відомо, що за результатами перевірок наявності зернових запасів виявлено факти псування зерна (неможливість його подальшого використання навіть для кормів) на суму 35,5 млн грн.

Причина - недбале і неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Наприклад, терміни зберігання зернової продукції становлять 2 роки, тоді як зерно на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років”, - йдеться в повідомленні.

Також ревізори виявили нестачу зерна на одному з підприємств Держрезерву на суму 27,9 млн грн.

Слід зазначити, що ця вартість зерна вказана в облікових цінах на момент його закладки. До теперішнього часу сума збитків може бути в кілька разів вищою", - розповіли в Мінекономіки.

Крім того, на підприємствах знайшли прострочені продовольчі товари на суму понад 100 млн грн. Вартість прострочених товарів непродовольчої групи склала 200 млн грн. Тепер їх потрібно утилізувати.

Що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву, то сума порушень становила 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву виявлено порушення на 1,7 млн ​​грн", - повідомило Мінекономіки.

Ревізія також встановила порушення законодавства при здійсненні державних закупівель без укладення договорів. Матеріали передано в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), СБУ та Національну поліцію.

Нагадаємо, на Одещині експортери зерна не сплатили до бюджету понад 4 мільйони гривень податків.