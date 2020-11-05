У НАЗК просять нардепів проголосувати за антикорупційну стратегію

Там вважають, що це може мінімізувати наслідки рішення Конституційного Суду від 27 жовтня

Там вважають, що це може мінімізувати наслідки рішення Конституційного Суду від 27 жовтня

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції закликали народних депутатів проголосувати 5 листопада за внесену на розгляд Верховної Ради Антикорупційну стратегію, оскільки це може мінімізувати наслідки рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

Про це заявив заступник голови НАЗК Іван Пресняков у своїй колонці на "Українській правді", інформує RegioNews.

"Сьогодні депутатам як ніколи важливо серйозно поставитися до розгляду Антикорупційної стратегії (законопроєкт № 4135). Народні депутати мають ухвалити ініціативу, яка зможе мінімізувати наслідки рішення Конституційного суду", - зазначив він.

Заступник голови НАЗК наголосив, що внаслідок рішення Конституційного Суду на паузу поставлена велика частина антикорупційної роботи в державі.

"110 справ НАБУ, 12 справ Антикорупційного суду, близько сотні декларацій з недостовірними відомостями — усі ці результати роботи останніх місяців, які стали можливими за кошти платників податків, стають просто марними", - підкреслив він.

За словами Преснякова, після ухвалення стратегії, НАЗК приступить до розробки та реалізації державної антикорупційної програми, що покликана знизити до мінімуму корупцію у сферах, що визначені пріоритетними.

"Антикорупційна стратегія — це не лише дороговказ, але й важливий крок до розвитку антикорупційної системи після шкоди, завданої рішенням КСУ. Вона визначає, що ми маємо робити, аби надолужити втрачене та за 4 роки знизити до мінімуму корупцію у визначених сферах", - повідомив він.

Пресняков нагадав, що в проєкті антикорупційної стратегії пріоритетними визначені сфери:

суд, прокуратура та поліція;

державне регулювання економіки;

податки й митниця;

державний і приватний сектор економіки;

будівництво, земля, інфраструктура;

сектор оборони; охорона здоров'я та соціальний захист;

система запобігання і протидії корупції.

Нагадаємо, НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти.