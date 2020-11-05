У НАЗК просять нардепів проголосувати за антикорупційну стратегію
У Національному агентстві з питань запобігання корупції закликали народних депутатів проголосувати 5 листопада за внесену на розгляд Верховної Ради Антикорупційну стратегію, оскільки це може мінімізувати наслідки рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.
Про це заявив заступник голови НАЗК Іван Пресняков у своїй колонці на "Українській правді", інформує RegioNews.
"Сьогодні депутатам як ніколи важливо серйозно поставитися до розгляду Антикорупційної стратегії (законопроєкт № 4135). Народні депутати мають ухвалити ініціативу, яка зможе мінімізувати наслідки рішення Конституційного суду", - зазначив він.
Заступник голови НАЗК наголосив, що внаслідок рішення Конституційного Суду на паузу поставлена велика частина антикорупційної роботи в державі.
"110 справ НАБУ, 12 справ Антикорупційного суду, близько сотні декларацій з недостовірними відомостями — усі ці результати роботи останніх місяців, які стали можливими за кошти платників податків, стають просто марними", - підкреслив він.
За словами Преснякова, після ухвалення стратегії, НАЗК приступить до розробки та реалізації державної антикорупційної програми, що покликана знизити до мінімуму корупцію у сферах, що визначені пріоритетними.
"Антикорупційна стратегія — це не лише дороговказ, але й важливий крок до розвитку антикорупційної системи після шкоди, завданої рішенням КСУ. Вона визначає, що ми маємо робити, аби надолужити втрачене та за 4 роки знизити до мінімуму корупцію у визначених сферах", - повідомив він.
Пресняков нагадав, що в проєкті антикорупційної стратегії пріоритетними визначені сфери:
- суд, прокуратура та поліція;
- державне регулювання економіки;
- податки й митниця;
- державний і приватний сектор економіки;
- будівництво, земля, інфраструктура;
- сектор оборони; охорона здоров'я та соціальний захист;
- система запобігання і протидії корупції.
Нагадаємо, НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти.