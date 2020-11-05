В Госрезерве ревизоры нашли огромные убытки и просроченные товары на 300 миллионов
В Государственном агентстве резерва ревизия Государственной аудиторской службы обнаружила исчезновение тысяч тонн зерна, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.
Известно, что по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлены факты порчи зерна (невозможность его дальнейшего использования даже для кормов) на сумму 35,5 млн грн.
Причина - небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. Например, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как зерно на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов", - говорится в сообщении.
Также ревизоры обнаружили недостачу зерна на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн.
Следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. К настоящему времени сумма убытков может быть в несколько раз выше", - рассказали в Минэкономики.
Кроме того, на предприятиях нашли просроченные продовольственные товары на сумму более 100 млн грн. Стоимость просроченных товаров непродовольственной группы составила 200 млн грн. Теперь их нужно утилизировать.
Что касается финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва, то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва выявлены нарушения на 1,7 млн грн", - сообщило Минэкономики.
Ревизия также установила нарушение законодательства при осуществлении государственных закупок без заключения договоров. Материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), СБУ и Национальный полицию.
Напомним, в Одесской области экспортеры зерна не уплатили в бюджет более 4 миллионов гривен налогов.