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05 ноября 2020, 19:26 5

В Госрезерве ревизоры нашли огромные убытки и просроченные товары на 300 миллионов

05 ноября 2020, 19:26 5
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Аудиторы обнаружили, что на предприятии не хватает десятков тысяч тонн зерна
Аудиторы обнаружили, что на предприятии не хватает десятков тысяч тонн зерна
Фото: Минэкономики
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В Государственном агентстве резерва ревизия Государственной аудиторской службы обнаружила исчезновение тысяч тонн зерна, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.

Известно, что по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлены факты порчи зерна (невозможность его дальнейшего использования даже для кормов) на сумму 35,5 млн грн.

Причина - небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. Например, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как зерно на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов", - говорится в сообщении.

Также ревизоры обнаружили недостачу зерна на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн.

Следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. К настоящему времени сумма убытков может быть в несколько раз выше", - рассказали в Минэкономики.

Кроме того, на предприятиях нашли просроченные продовольственные товары на сумму более 100 млн грн. Стоимость просроченных товаров непродовольственной группы составила 200 млн грн. Теперь их нужно утилизировать.

Что касается финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва, то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва выявлены нарушения на 1,7 млн грн", - сообщило Минэкономики.

Ревизия также установила нарушение законодательства при осуществлении государственных закупок без заключения договоров. Материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), СБУ и Национальный полицию.

Напомним, в Одесской области экспортеры зерна не уплатили в бюджет более 4 миллионов гривен налогов.

Госрезерв аудит проверки коррупция Уголовная ответственность убытки
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