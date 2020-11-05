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05 листопада 2020, 17:41 199

Підривав мости на Донбасі: СБУ затримала диверсанта "ЛНР”

05 листопада 2020, 17:41 199
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Зловмисник брав участь у знищенні та мінуванні 9 мостів
Зловмисник брав участь у знищенні та мінуванні 9 мостів
Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України затримали колишнього члена диверсійної групи терористичної організації “ЛНР”, який брав участь у підриві та знищенні мостів та об’єктів інфраструктури на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні та липні 2014 року житель міста Сєвєродонецьк входив до складу диверсійної "групи Бергмана” ("Німця”).

Саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири - замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБУ затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії”, - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ встановили, що зловмисник планує приїхати в Луганську область в особистих справах, і затримали його після повернення в Україну.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тепер він знаходиться під арештом.

Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.

СБУ Диверсія ЛНР затримання терорист
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