Підривав мости на Донбасі: СБУ затримала диверсанта "ЛНР”

Зловмисник брав участь у знищенні та мінуванні 9 мостів

Зловмисник брав участь у знищенні та мінуванні 9 мостів

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали колишнього члена диверсійної групи терористичної організації “ЛНР”, який брав участь у підриві та знищенні мостів та об’єктів інфраструктури на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні та липні 2014 року житель міста Сєвєродонецьк входив до складу диверсійної "групи Бергмана” ("Німця”).

Саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири - замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБУ затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії”, - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ встановили, що зловмисник планує приїхати в Луганську область в особистих справах, і затримали його після повернення в Україну.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тепер він знаходиться під арештом.

Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.