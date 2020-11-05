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05 ноября 2020, 17:41 197

Подрывал мосты на Донбассе: СБУ задержала диверсанта "ЛНР"

05 ноября 2020, 17:41 197
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Злоумышленник участвовал в уничтожении и минировании 9 мостов
Злоумышленник участвовал в уничтожении и минировании 9 мостов
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего члена диверсионной группы террористической организации "ЛНР", который участвовал в подрыве и уничтожении мостов и объектов инфраструктуры на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в июне и июле 2014 года житель города Северодонецк входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца").

Именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировала. В течение 2018-2020 годов оперативники СБУ задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник планирует приехать в Луганскую область в личных делах, и задержали его по возвращении в Украину.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, теперь он находится под арестом.

Напомним, СБУ разоблачила схему хищения российской компанией запчастей для боевых вертолетов.

СБУ Диверсия ЛНР задержание террорист
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