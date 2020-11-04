Комітет Ради рекомендував депутатам підтримати закон Зеленського про КСУ

У ньому планують врахувати всі зауваження від Венеціанської комісії

У ньому планують врахувати всі зауваження від Венеціанської комісії

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Про це повідомив голова комітету Андрій Костін, передає RegioNews.

За його словами, комітет рекомендував проголосувати за президентський законопроект №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу в першому читанні, а рекомендації Венеціанської комісії врахувати у вигляді правок до другого читання.

За рішення проголосували 12 членів комітету, і все це представники фракції "Слуги народу". Це свідчить про тверду позицію "Слуги народу" відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, причому зробити це відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - повідомив нардеп.

Він додав, що депутати готові врахувати всі рекомендації Венеціанської комісії у вигляді правок до законопроєкту між першим і другим читанням.

Нагадаємо, з'явився ще один законопроєкт, покликаний врегулювати кризу навколо КСУ, автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський.