Комітет Ради рекомендував депутатам підтримати закон Зеленського про КСУ
4 листопада комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя ухвалив рішення рекомендувати депутатам підтримати проект закону президента України Володимира Зеленського, яким пропонується вирішення ситуації із Конституційним судом.
Про це повідомив голова комітету Андрій Костін, передає RegioNews.
За його словами, комітет рекомендував проголосувати за президентський законопроект №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу в першому читанні, а рекомендації Венеціанської комісії врахувати у вигляді правок до другого читання.
За рішення проголосували 12 членів комітету, і все це представники фракції "Слуги народу". Це свідчить про тверду позицію "Слуги народу" відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, причому зробити це відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - повідомив нардеп.
Він додав, що депутати готові врахувати всі рекомендації Венеціанської комісії у вигляді правок до законопроєкту між першим і другим читанням.
Нагадаємо, з'явився ще один законопроєкт, покликаний врегулювати кризу навколо КСУ, автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський.