Разумков радив Дубінському відкликати закон по КСУ, - фото переписки

Журналістам вдалося сфотографувати переписку двох політиків

Журналістам вдалося сфотографувати переписку двох політиків

Фото: із відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час спілкування в одному із месенджерів “порадив” народному депутату від фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському відкликати його законопроект про врегулювання кризи навколо Конституційного суду.

Про це повідомляє видання "Букви”, передає RegioNews.

Мова йде про проєкт закону Олександра Дубінського №4304-1 від 04.11.2020 року про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції".

Журналістам вдалося сфотографувати, як Дмитро Разумков в особистому листуванні порадив Дубінському відізвати законопроєкт.

Відізвіть, воно вам треба?” – написав Разумков.

Журналісти повідомляють, що коли Дубінський прочитав повідомлення, він спробував зателефонувати голові Верховної Ради, але не зміг до нього додзвонитися.

Нагадаємо, з'явився ще один законопроєкт, покликаний врегулювати кризу навколо КСУ, автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський.