У Верховній Раді побилися нардепи Лерос та Юрченко - що відомо

Причиною конфлікту стали ксенофобські висловлювання з боку нардепа Олександра Юрченка

Причиною конфлікту стали ксенофобські висловлювання з боку нардепа Олександра Юрченка

Фото: скріншот відео

Сьогодні, 5 листопада у Верховній Раді сталися конфлікт і бійка між підозрюваним у корупції народним депутатом Олександром Юрченком та його колишнім колегою по фракції, нардепом Гео Леросом.

Про інцидент обоє нардепів повідомили в соцмережах, передає RegioNews.

Відомо, що конфлікт розпочався під стінами Ради, де Юрченко давав журналістам коментар. Він згадав свого колишнього однопартійця Гео Лероса, і використав щодо нього образливі та ксенофобські висловлювання.

Справжнє його ім'я якесь... Мухаммед або щось таке", - сказав Юрченко.

Саме в цей момент повз проходив сам Гео Лерос, який підійшов до нардепа і взяв його ззаду за шию. Юрченко також спробував схопити Лероса і відштовхнути, однак Лерос розвернувся і пішов у будівлю Ради, а Юрченко далі продовжив спілкування із журналістами.

Згодом з’явилося відео, як обоє нардепів зчепилися вже в приміщенні Верховної Ради.

Нардеп Юрченко заявив, що Лерос на нього напав у парламенті, що він викликав поліцію.

У свою чергу Гео Лерос у Facebook написав, що Юрченко дозволив собі неприпустимі висловлювання.

Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні "люди з ментальністю 21 сторіччя”, - заявив Лерос.

Нагадаємо, 4 листопада нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет, арешт продовжено ще на 60 діб.