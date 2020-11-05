В Верховной Раде подрались нардепы Лерос и Юрченко - что известно

Причиной конфликта стали ксенофобские высказывания со стороны нардепа Александра Юрченко

Причиной конфликта стали ксенофобские высказывания со стороны нардепа Александра Юрченко

Фото: скриншот видео

Сегодня, 5 ноября в Верховной Раде произошли конфликт и драка между подозреваемым в коррупции народным депутатом Александром Юрченко и его бывшим коллегой по фракции, нардепом Гео Леросом.

Об инциденте оба нардепа сообщили в соцсетях, передает RegioNews.

Известно, что конфликт начался под стенами Рады, где Юрченко давал журналистам комментарий. Он вспомнил своего бывшего однопартийца Гео Лероса, и использовал в отношении к нему оскорбительные и ксенофобские высказывания.

Настоящее его имя какое-то ... Мухаммед или что-то такое", - сказал Юрченко.

Именно в этот момент мимо проходил сам Гео Лерос, который подошел к нардепу и взял его сзади за шею. Юрченко также попытался схватить Лероса и оттолкнуть, но Лерос развернулся и пошел в здание Рады, а Юрченко дальше продолжил общение с журналистами.

Позже появилось видео, как оба нардепа сцепились уже в помещении Верховной Рады.

Нардеп Юрченко заявил, что Лерос на него напал в парламенте, и что он вызвал полицию.

В свою очередь Гео Лерос в Facebook написал, что Юрченко позволил себе недопустимые высказывания.

Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это видимо и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века", - заявил Лерос.

Напомним, 4 ноября нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет, арест продлен еще на 60 суток.